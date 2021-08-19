В Киеве на Печерске застрелился полицейский начальник

В Печерском районе Киева в четверг, 19 августа, был обнаружено тело действующего сотрудника полиции Сергея Горошко. Якобы мужчина покончил с собой, выстрелив в голову.

Тело нашли в общежитии Национального транспортного университета, расположенного на улице Михаила Бойчука, пишет Обозреватель.

«Подполковник полиции, 1982 года рождения, работал в Департаменте превенции Нацполиции. Он жил на первом этаже этого общежития. Предварительно, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из карабина. Перед смертью полицейский позвонил матери», – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что на месте гибели подполковника была найден записка со словами «простите меня».

На место происшествия прибыли начальник и следственно-оперативная группа Печерского района Киева.

Согласно размещенной на сайте Youcontrol декларации, погибший Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.