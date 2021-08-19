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На полях саміту Кримської платформи пройде комплексна культурно-мистецька програма – Джапарова

19.08.2021

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у відеозверенні, опублікованому МЗС у Facebook.

«Ми хочемо щоб делегації, які перебуватимуть на саміті Кримської платформи, від першої хвилини були занурені в атмосферу Криму таким, яким ми його відчуваємо», – сказала Джапарова.

Як зазначається, культурна програма складатиметься з семи інтерактивних елементів, цифрових інсталяцій і експозицій:

– інтерактивна мультимедійна інсталяція «Тесеракт КРИМ»;
– мультимедійна галерея «Історії Криму»;
– виставка «Символи Криму»;
– інсталяція «Зоряний пил»;
– інтерактивна відео-стіна «Культурні скарби Криму»;
– інтерактивний портал «Листи до Криму»;
– проект «Ми – це Крим».

Повз них проходитиме маршрут кожного іноземного делегата до зали проведення Саміту.

Цю культурно-мистецьку програму МЗС напрацювало із Українським інститутом та нашими партнерами.

Нагадаємо:

  • Засновниками Кримської платформи разом з Україною стануть 44 держави і міжнародні організації. На інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві 14 іноземних делегації очолюватимуть глави держав та урядів.

 

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