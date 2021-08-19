На полях саміту Кримської платформи пройде комплексна культурно-мистецька програма – Джапарова

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у відеозверенні, опублікованому МЗС у Facebook.

«Ми хочемо щоб делегації, які перебуватимуть на саміті Кримської платформи, від першої хвилини були занурені в атмосферу Криму таким, яким ми його відчуваємо», – сказала Джапарова.

Як зазначається, культурна програма складатиметься з семи інтерактивних елементів, цифрових інсталяцій і експозицій:

– інтерактивна мультимедійна інсталяція «Тесеракт КРИМ»;

– мультимедійна галерея «Історії Криму»;

– виставка «Символи Криму»;

– інсталяція «Зоряний пил»;

– інтерактивна відео-стіна «Культурні скарби Криму»;

– інтерактивний портал «Листи до Криму»;

– проект «Ми – це Крим».

Повз них проходитиме маршрут кожного іноземного делегата до зали проведення Саміту.

Цю культурно-мистецьку програму МЗС напрацювало із Українським інститутом та нашими партнерами.

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