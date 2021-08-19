Зеленський назвав умови, за яких визнає помилковість відсторонення Мамедова від керівництва «департаментом війни»

Про це заявив в інтерв’ю кримським журналістам президент України Володимир Зеленський.
«Питання Гюндуза Мамедова… Мені відомо це питання, але я не приймав участі, тому що я вважаю, що відповідальність на цьому саме його керівництва. Це пані Венедиктова, це її рішення, її особисте. Подивимось. Вона незадоволена, наскільки мені відомо, незадоволена саме цим напрямом, що немає ніяких потужних результатів в цьому напряму. Це мені відомо, ось і все. Побачимо зараз, як це буде працювати в іншому форматі, чи будуть результати. Якщо результати з’являться, вона була права. Якщо не з’являться, це було помилково», – сказав Зеленський у відповідь на питання про усунення Гюндуза Мамедова з посади очільника «департаменту війни» у Офісі Генпрокурора.
Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського читайте у матеріалі: «Як повернути Крим. Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістам із Криму», який вийшов раках проєкту «Як ми будемо повертати Крим» Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ, що об’єднав кримських журналістів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у «Кримську редакцію» для пошуку інструментів та рішень деокупації півострова.
Нагадаємо:
- 29 червня 2021 року Генпрокурорка Венедіктова підписала наказ, відповідно до якого «департамент війни» був виведений з підпорядкування заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова та переданий в підпорядкування заступнику генпрокурора Максиму Якубовскому.
- 30 червня 2021 року в.о. генпрокурора Якубовський підписав наказ про підпорядкування «департаменту війни» генпрокурорці Ірині Венедіктовій.
- 8 липня 2021 року Генпрокурорка Ірина Венедіктова своїм наказом остаточно забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова всі підпорядковані йому департаменти в Офісі генпрокурора.
- Менеджерка проекту GRC «Міжнародне право і визначення участі Росії в Криму і на Донбасі» Анна Микитенко вважає, що відсторонення Гюндуза Мамедова від керівництва Департаментом нагляду за кримінальними справами щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, буде мати негативні наслідки для розслідування справи МН17 з урахуванням того, що Мамедов також був керівником міжнародної слідчої групи (JIT) від України.
- 26 липня 2021 року юридична компанія «Міллер» проінформувала, що Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника Генпрокурора та з органів прокуратури. Причина – тиск з боку керівництва Офісу Генпрокуратури з використанням дискредитаційної інформаційної кампанії та відсторонення від керівництва Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству. 27 липня Мамедов написав заяву про звільнення з посади заступника Генпрокурора України.
- 6 серпня 2021 року Генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила про те, що в СБУ і Нацполіціі України будуть створені «департаменти війни», аналогічні тому, керівництво яким вона забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова. За її словами, це буде зроблено для того, щоб координувати розслідування злочинів, пов’язаних з збройною агресією Росії.