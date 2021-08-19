Зеленський назвав умови, за яких визнає помилковість відсторонення Мамедова від керівництва «департаментом війни»

Про це заявив в інтерв’ю кримським журналістам президент України Володимир Зеленський.

«Питання Гюндуза Мамедова… Мені відомо це питання, але я не приймав участі, тому що я вважаю, що відповідальність на цьому саме його керівництва. Це пані Венедиктова, це її рішення, її особисте. Подивимось. Вона незадоволена, наскільки мені відомо, незадоволена саме цим напрямом, що немає ніяких потужних результатів в цьому напряму. Це мені відомо, ось і все. Побачимо зараз, як це буде працювати в іншому форматі, чи будуть результати. Якщо результати з’являться, вона була права. Якщо не з’являться, це було помилково», – сказав Зеленський у відповідь на питання про усунення Гюндуза Мамедова з посади очільника «департаменту війни» у Офісі Генпрокурора.

Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського читайте у матеріалі: «Як повернути Крим. Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістам із Криму», який вийшов раках проєкту «Як ми будемо повертати Крим» Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ, що об’єднав кримських журналістів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у «Кримську редакцію» для пошуку інструментів та рішень деокупації півострова.

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