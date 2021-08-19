Співачка Ірина Федишин здивувала фанатів дивним фото в купальнику

Ірина Федишин ніколи не сидить на місті: співачка як не садить картоплю навесні, то подорожує Європою і не тільки, особливо влітку. Зараз зірка активно ділиться знімками зі свого відпочинку разом з чоловіком і дітьми. Звісно, підписники в захваті від контенту, але останнє фото трішки здивувало фанатів, багато хто зазначив, що ракурс вибрано не найвигідніший і фігура Ірини виглядає не найкращим чином.

Але Федишин не переймається нападами хейтерів, вона живе у своє задоволення.

“Літо”, – коротко підписала фото зірка.

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

: bilshe.com