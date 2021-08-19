Експерти Кримської платформи мають допомогти з розробкою нового санкційного законодавства – Зеленський

Про це глава держави сказав в інтерв’ю кримським журналістам.

«Ми готові вже це зробити, і вже зробити, більш предметно розробити цей законопроект (щодо санкційної політики України – ред.). Просто мені здається, що найважливіше було б, щоб у Кримській платформі я б піднімав це питання, і люди, які будуть працювати в офісі Кримської платформи, вони знають, і прекрасно знають законодавство … Для чого ця платформа? Для багатьох напрямів, багатьох. І законодавчі ініціативи не виняток. Вони повинні їх розробляти. Я, як президент, готовий, так як це піді мною ця вертикаль Кримської платформи, я готовий вносити їх, дуже швидко робити все, щоб парламент підтримав ті чи інші законодавчі ініціативи. Саме так і будемо робити», – сказав Зеленський.

Президент погодився, що нинішня санкційна політика України не є ефективною. Він зазначив, що Україна має вводити санкції там, де вони мають реальний вплив, і звертатися до країн, які своїми санкціями впливають на той чи інший бізнес, на нерухомість причетних до окупації української території людей.

«Санкції повинні, скажімо так, бити по руках саме тих людей, які своїми руками забирають щось чуже. Тому ми запроваджуємо такі санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони, щоб людям не було комфортно жити. Таким людям, які працюють проти державності, проти суверенітету тощо. Є держави – Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників Російської Федерації чи тимчасових чиновників Криму, у яких також щось є десь за кордоном. Так, ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони вводили такі санкції, вони є дієві. Така санкційна політика, вона діє», – зазначив Зеленський.

Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського читайте у матеріалі: «Як повернути Крим. Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістам із Криму», який вийшов раках проєкту «Як ми будемо повертати Крим» Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ, що об’єднав кримських журналістів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у «Кримську редакцію» для пошуку інструментів та рішень деокупації півострова.

Детально про те, як санкції США, ЄС і України впливають на сектори економіки окупованого РФ Криму і які схеми їх обходу придумали росіяни, читайте і дивіться в матеріалах спецпроекту Центру журналістських розслідувань «Як працюють кримські санкції».

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