Вартість пального на ринку України почала знижуватись

Пальне в Україні почало дешевшати. Це пов’язано з тим, що Мінекономіки оприлюднило нові рекомендовані ціни на пальне, які діятимуть у найближчу декаду серпня. Відповідно максимальна роздрібна ціна на дизель становитиме — 28,64 грн/л (-60 коп.). Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», інформує enkorr.

«На ринку спостерігається рівновага попиту і пропозиції, нафтопродуктів достатньо, тому немає передумов для зміни цін», — пояснив директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За прогнозами експертів, встановлена ціна на ринку збережеться протягом тижня, оскільки оператори вже відреагували на нові, більш низькі, рекомендовані Кабміном ціни.

«У більшості областей дизпальне подешевшало на 0,25 грн/л. Найбільше здешевлення в Кіровоградській обл. — на 0,34 грн/л, а найнезначніше — в Сумській обл. на 0,03 грн/л. А от в Києві дизель знову-таки додав у ціні 0,12 грн/л», — йдеться в повідомленні.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з з 13 по 16 серпня , грн/л:

: kurkul.com