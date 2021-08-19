У Києві чоловік заліз до квартири та зґвалтував 43-річну жінку

В Голосіївському районі столиці зґвалтували 43-річну жінку

У Києві на вулиці Деміївська невідомий чоловік пробрався до квартири та зґвалтував проживаючу в ній жінку. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на видання “Обозреватель”.

За даними джерел журналістів в правоохоронних органах, зловмисник забрався в квартиру на першому поверсі, де спала 43-річна киянка. Через спеку вікно було відкрито, біля третьої ночі жінка прокинулась від нападу невідомого чоловіка, який наніс їй декілька ударів, а потім зґвалтував.

На місці працювали слідчі, які сняли відбитки пальців та вилучили речі потерпілої. В разі знахідки зловмисника йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Багатоповерхівка, де сталося зґвалтування розташована біля Голосіївського парку, де можна легко приховатись.

: kyiv.depo.ua