Зеленський розповів про свої очікування від Кримської платформи

Над чим саме щодня працюватимуть в офісі КП Зеленський розповів в інтерв’ю кримським журналістам.

За його словами, він очікує від Кримської платформи, що вона стане постійно діючим майданчиком, який не дозволить темі Криму згаснути.

«Кримська платформа – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а працювати щодня в офісі Кримської платформи. І там будуть розглядатися всі найважливіші питання. Перш за все, гуманітарні питання», – сказав глава держави.

На його думку, Кримська платформа має стати «дзвоном», який нагадуватиме світу про необхідність деокупації Криму та вирішення супутних питань.

«У цьому і є ідеологія Кримської платформи: щоденно піднімати теми, про які суспільство знає, але не може піднімати, бо люди займаються своїми справами, кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною, бити саме в той дзвін, про який я казав. Ось на що повинна звернути увагу, перш за все, Кримська платформа: актуалізувати, загострювати кожне болюче питання, на рівні не тільки українського суспільства, треба його виводити на європейський рівень, на рівень Сполучених Штатів», – наголосив президент.

Крім того, він вважає, що Кримська платформа має долучитися до розробки законодавства, що сприятиме деокупації Криму. Одним з таких законопроєктів Зеленський назвав новий закон про санкційну політику України, а також про кримськотатарську автономію.

Зеленський має сподівання, що робота Кримської платформи збільшить увагу до питання звільнення кримських політв’язнів. Він стверджує, що наразі саме Росія гальмує це питання. Кримська платформа, на його думку, зможе актуалізувати, загострити кожне питання, включно зі звільненням політв’язнів, на рівні не тільки українського суспільства.

Також президент вважає, що за допомогою постійно діючого офісу Кримської платформи буде актуалізовано боротьбу з економічною підтримкою окупації та порушенням кримських санкцій.

«Це важливі питання для розробки саме того офісу, який повинен працювати і над законодавчими ініціативами, працювати щоденно, виявляти такі підприємства, як «Титан», виявляти, яка там продукція поставляється, надавати і президенту, і уряду до… швидкого реагування», – сказав він.

Також, за словами Зеленського, Кримська платформа розгляне питання мілітаризації окупованого Криму та російської експансії в Азово-Чорноморському регіоні.

Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського читайте у матеріалі: «Як повернути Крим. Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістам із Криму», який вийшов раках проєкту «Як ми будемо повертати Крим» Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ, що об’єднав кримських журналістів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у «Кримську редакцію» для пошуку інструментів та рішень деокупації півострова.

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