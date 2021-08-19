Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 осіб, причетних до переслідування громадян у Криму

Проєкти відповідних рішень підготували у Мінреінтеграції спільно з представництвом президента в АР Крим та представниками громадськості, зокрема Крайової Ради Українців Криму (КРУК).
Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади Православної церкви України у Криму. Зокрема, до незаконного відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі, інших культових споруд ПЦУ, пошкодження церковного майна, переслідування громади.
Другим розпорядженням Кабміну України пропонується застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова.
Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.
«Запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах», – зазначили у Мінреінтеграції.
У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно проінформує компетентні органи ЄС, США, Канади та інших міжнародних партнерів з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій, додали у міністерстві.
Нагадаємо:
- 28 червня 2019 року «Арбітражний суд Республіки Крим» зобов’язав Кримську єпархію ПЦУ (раніше УПЦ КП – ред.) передати будівлю єдиного в Сімферополі кафедрального собору святих Володимира і Ольги «міністерству майнових і земельних відносин Криму», робітники якого вже почали будівельні роботи в будівлі без відома єпархії.
- 4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади ПЦУ з кафедрального собору в Сімферополі.
- У листопаді 2019 року окупаційний «Євпаторійський міський суд» ухвалив знести дерев’яний храм Православної церкви України, будівництво якого було розпочато ще до окупації півострова Росією в 2014 році. «Суд» задовольнив позовну заяву «адміністрації Євпаторії» до Громади в ім’я Пречистого образу Божої Матері «Неопалима Купина», Управління Кримської Єпархії Української православної церкви «про звільнення муніципальної земельної ділянки та проведення робіт з демонтажу зведеної будови».
- 23 липпня 2020 року архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову так званої «служби судових приставів Криму» про знесення церкви ПЦУ в Євпаторії у п’ятиденний термін. Площа ділянки, яку окупаційна адміністрація вимагає звільнити, усього 30 кв. м.
- 8 серпня 2021 року в Криму російські силовики під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ в селі Балки Білогірського району.