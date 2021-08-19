Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 осіб, причетних до переслідування громадян у Криму

Проєкти відповідних рішень підготували у Мінреінтеграції спільно з представництвом президента в АР Крим та представниками громадськості, зокрема Крайової Ради Українців Криму (КРУК).

Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади Православної церкви України у Криму. Зокрема, до незаконного відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі, інших культових споруд ПЦУ, пошкодження церковного майна, переслідування громади.

Другим розпорядженням Кабміну України пропонується застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

«Запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах», – зазначили у Мінреінтеграції.

У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно проінформує компетентні органи ЄС, США, Канади та інших міжнародних партнерів з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій, додали у міністерстві.

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