Зеленський підписав закон про скасування ВЕЗ «Крим», про який йому нагадала редакторка ЦЖР на острові Зміїний

Відповідна інформація вказана у картці законопроєкту №5502-д «Про визнання таким, що втратив силу Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на сайті парламенту.

Зокрема, в графі «Дата і стан проходження» зазначається, що 19 серпня закон повернений з підписом президента України.

Раніше в в інтерв’ю кримським журналістам на острові Зміїний Володимир Зеленський, відповідаючи на питання головної редакторки Центру журналістських розслідувань Валентини Самар про затримку із підписанням закону, повідомив, що ніяких проблем щодо цього немає.

«Скажу вам чесно, я збирався всі ці закони підписувати на Кримській платформі. Моя ідея була в залученні інших лідерів до цієї важливої ​​справи. Це була моя ідея чисто геополітична. Поза тим, ми не дочекалися саміту і підписали законопроект про корінні народи. Тому що мільйон питань завжди: «А чому так, а коли швидше?» Просто я не можу відповідати, і не можу довго не відповідати. Тому все буде підписано», – сказав президент.

Валентина Самар, головна редакторка ЦЖР на своїй сторінці у Facebook звертає увагу на те, що прийнятий закон з незрозумілих, але з ознаками порушення Регламенту ВРУ обставинами, не підписувався і не передавався головою парламенту Разумковим на підпис президенту цілий місяць. При тому, що інформація про підписання ним закону ще 8 липня була подана офіційним державним агентством Укрінформ.

Як повідомлялося, 1 липня 2021 року Верховна Рада на позачерговому засіданні скасувала Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим »і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» і внесла відповідні зміни в ряд інших законів.

Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського читайте у матеріалі: «Як повернути Крим. Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістам із Криму», який вийшов раках проєкту «Як ми будемо повертати Крим» Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ, що об’єднав кримських журналістів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у «Кримську редакцію» для пошуку інструментів та рішень деокупації півострова.

Подробиці про те, чому закон про ВЕЗ «Крим» мав бути скасований, як відновити права кримчан, ним порушені, та якими мають бути економчні відносини з окупованим Кримом, читайте у матеріалах Центру журналістських розслідувань:

«ВЕЗ «Крим»: чи перегорнемо сторінку»

«Скасування ВЕЗ «Крим». Що натомість?»

«Без ВЕЗ: Особливості економічних відносин з окупованих Кримом».

Нагадаємо: