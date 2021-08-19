Американець відсудив $5,5 млн у бару, який його «напоїв»

В Техасі Даніель Ролз зумів довести в судовому порядку, що він впав на стоянці й травмував голову, бо його “напоїли в барі”. Тепер він отримає від закладу компенсацію розміром 5,5 млн доларів.

Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на видання LADbible.

Історія була в травні 2019 року. Він був в барі La Fogata, де добряче випив. В певний момент Ролз почав сваритися з іншим відвідувачем – Робертом Генріксоном. Після конфлікту Ролз вийшов з “товаришем” на стоянку, де впав та травмував голову. За його словами, це сталося “через нерівну поверхню”.

Через певний час Ролз почав позиватися до бару. Він стверджував, що власник La Fogata Лурдес Галіндо та бармен винні в тому, що він травмував голову, оскільки вони “дозволили двом чоловікам влаштувати бійку, а потім разом вийти з бару на стоянку з нерівною поверхнею”. Ролз додав, що коли він впав – ніхто з працівників бару не викликав швидку.

На думку позивача, бармен мав би знати, що за клієнтами напідпитку треба особливо уважно слідкувати й викликати швидку у таких випадках, як з Ролзом. В “неосвіченості бармена” Ролз звинуватив господаря бара, який взяв його на роботу.

Також Ролз написав в позові, що власник бару мав би слідкувати за тим, аби на стоянці “не було перешкод”, щоб його клієнти не спіткнулися та не впали.

Попри те, що Ролз не вперше так напивався, суддя вирішив, що винуватий у ситуації бар. Тепер позивач може отримати 5,5 мільйонів доларів компенсації. Це гроші за п’ять позовних заяв. Зокрема, щодо відповідальності господаря бару, щодо недбалості та збитків і так далі.

Окружний суд 109 округу Ендрюс виніс рішення на користь Ролза, бо власник La Fogata не відповів на позов і не прийшов на слухання.

Чи правдиві слова Ролза – в суді навіть не розглядали.

Тепер бар має 30 днів, аби подати апеляцію, інакше доведеться платити Ролзу шестизначну суму.

: enovosty.com