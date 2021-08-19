У Києві озброєний грабіжник з Житомирщини заскочив у лазню

У Києві оперативники затримали правопорушника за розбійний напад на працівника лазні. Зловмисник вночі проник до приміщення закладу та, погрожуючи ножем і застосувавши газовий балончик, забрав мобільний телефон співробітника. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До Дарницького управління поліції зателефонував працівник лазні та повідомив про те, що невідомий розпилив газовий балончик та, погрожуючи ножем, забрав у нього мобільний телефон. На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та кінологи зі службовими собаками.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Ігор Падюк, у ході відпрацювання інформації про злочин оперативні працівники Головного та районного управлінь поліції менш ніж за добу виявили правопорушника на автовокзалі:

«Ми встановили, що чоловік проник через вікно до приміщення та почав нишпорити. Шум почув працівник лазні і намагався зупинити зловмисника. Між ними почалась бійка, в ході якої правопорушник розпилив газовий балончик на потерпілого, почав погрожувати ножем та, забравши мобільний телефон, втік. На місці скоєння злочину вилучили кепку нападника та знаряддя вчинення злочину. В ході оперативно-розшукових заходів ми встановили місце знаходження хлопця і затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за вбивство та майнові злочини уродженець Житомирської області, 1998 року народження».

Працівниками слідчого відділу Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчим направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

: ruporzt.com.ua