На українських дорогах з’явився перший “автомобіль-фантом”, що перевіряє швидкість машин

У Києві помітили поліцейський автомобіль-фантом, який здатний автоматично вимірювати швидкість машин, що рухаються в попутному і в протилежному напрямку. Фотографію Skoda Kodiaq опублікували в соцмережі.

“Фантом” забарвлений в сірий колір і зовні не відрізняється від звичайного автомобіля. Номерні знаки – цивільні, а на кузові немає ніяких явних розпізнавальних елементів. Однак при детальному огляді можна помітити спецобладнання, в числі якого стробоскопи (вбудовані в бампер) і проблискові маячки. Під заднім склом встановлено радар. У передній частині автомобіля знаходиться аналогічне обладнання.

Зараз такі поліцейські автомобілі працюють в тестовому режимі. Всього в Україні їх налічується чотири одиниці. Однак до кінця цього року планується, що на дороги виїдуть 150 “фантомів”.

Головною функцією таких патрулів є фіксація порушень швидкісного режиму. У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи. Надалі функціонал такого транспорту розширять.

Нагадаємо, що МВС подало до парламенту законопроект про посилення ролі суспільства в заходах контролю за безпекою дорожнього руху. Він передбачає виплату 10% компенсації активним громадянам, які зафіксують і відправлять в поліцію докази про порушення ПДР.

: avtosota.com