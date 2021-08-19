Фахівці пояснили, чому небезпечно лягати спати відразу після їжі

Виявляється, якщо періодично лягати спати відразу після їжі, то це може привести до небезпечних захворювань, навіть до раку

Дуже часто після ситної їжі хилить в сон. Хочеться швидше прилягти і відпочити. Навіть наші бабусі говорили про те, що корисно полежати після обіду. Але, виявляється, це може привести до небезпечних захворювань.

Це нормально

Приказка «після щільного обіду, за законом Архімеда, покладається поспати» з’явилася не випадково. Бажання поспати після їжі дієтологи вважають абсолютно нормальним і порівнюють його з ефектом при кисневому голодуванні. Після щільного обіду організм бажає швидше переварити їжу. Для того, щоб це зробити, потрібно збільшити приплив крові до органів травлення. В результаті цього, до мозку надходить менше крові, і у людини з’являється сонливість, бажання прилягти.

До чого призведе

Лікарі говорять про те, що, якщо поспати після їжі один раз, то нічого поганого не станеться, але якщо практикувати це часто, то ви ризикуєте стати володарем не надто приємних наслідків. Горизонтальне положення після прийому їжі може спровокувати не тільки появу зайвої ваги, але і викид кислоти в стравохід, за яким вслід печія. Це може привести до хронічного захворювання — ГЕРХ і її ускладнень: рефлюкс-езофагіту або запалення слизової нижнього відділу стравоходу.

Лікарі не рекомендують

Тому намагайтеся не піддаватися покликам організму і довше залишатися на ногах після їжі. Вранці частіше приділяйте увагу активностям — невелика зарядка до сніданку допоможе запустити обмінні процеси, через що «паливо» перетравиться швидше. Післяобідній сон, якщо у вас є така можливість, краще відкласти на деякий час. Лікарі рекомендують лягати лише через 1-2 години після прийому їжі, особливо, якщо ви переїли. На ніч намагайтеся з’їдати щось легке, але за кілька годин до сну.

Чим замінити сон

Чим же замінити післяобідній сон? Дієтологи вважають, що недовга прогулянка в помірному темпі після їжі буде набагато краще години сну. Вона допоможе активізувати роботу травної системи, що сприяє швидкому переварюванню їжі. Таким чином, ви не тільки налагодите роботу органів, але і уникнете набору ваги і проблем зі сном. Замініть сон звичайним прибиранням або просто помийте посуд — будь-яка активність буде корисна.

: Новости Ю