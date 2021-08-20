Столичні оперативники викрили чоловіка у шахрайстві з обміном іноземної валюти

Потерпілий в Інтернеті знайшов оголошення щодо обміну валюти за вигідним курсом та домовився про зустріч. Натомість, віддавши зловмиснику 28 100 доларів США, киянин отримав фальшиві гроші. Дії зловмисника кваліфіковані як шахрайство, слідчі повідомили йому про підозру.

Оперативники карного розшуку столичного главку та Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції за технічної підтримки оперативних служб та під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури викрили чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів грошима киянина. Зловмисник розмістив в Інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовився про зустріч із потенційним клієнтом.

Встановлено, що попередньо чоловіки домовилися про зустріч на вулиці Предславинській із метою обміну валют. Надалі правопорушник приїхав у визначене місце, де зустрівся з потерпілим і здійснив передачу грошей. Коли постраждалий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші одразу звернувся до поліції. По «гарячих слідах» правоохоронці зупинили таксі, у якому перебував зловмисник, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився уродженець Донеччини, 1982 року народження. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка гроші потерпілого, а за місцем мешкання зловмисника провели невідкладний обшук. Звідти правоохоронці вилучили докази його злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони сім-карти, документи, сувенірні купюри тощо.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі разом із процесуальними керівниками місцевої окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, встановлюється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

: cripo.com.ua