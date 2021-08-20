У «ЛНР» введені нові карантинні обмеження: масковий режим в транспорті і скасування масових заходів

Про це повідомляє сайт «Новости Донбасса» з посиланням на інформацію «надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії» («ЧСПК») при «уряді ЛНР».

Зокрема, зазначено, що роботодавці повинні контролювати носіння співробітниками масок або респіраторів, а також не допускати їх в займані будівлі або службовий транспорт без лицьових масок (респіраторів).

Главам «адміністрацій» міст і районів і перевізникам «ЧСПК» наказала не допускати роботу водіїв пасажирського транспорту, включаючи таксі, без особових масок (респіраторів) і також не допускати перевезення пасажирів без масок.

Згідно «документу», з 11 серпня і «до особливого розпорядження» на контрольованій «ЛНР» території припиняється:

проведення фізкультурних заходів і спортивних змагань (за винятком заходів без участі глядачів або з кількістю учасників не більше 50 осіб за умови дотримання протиепідемічних вимог);

проведення виступів музичних, театральних та інших колективів, окремих виконавців в приміщеннях без посадочних місць;

робота танцювальних залів (майданчиків), в тому числі в кафе і ресторанах;

проведення культурно-масових і розважальних заходів (обмеження не поширюються на публічні заходи з кількістю учасників не більше 50 осіб, за умови дотримання правил безпеки);

робота кінотеатрів, театрів, кіно-концертних залів (проте якщо дотримується заповнюваність залу не більше 30% – їм працювати дозволяється);

проведення роботодавцями будь-яких масових заходів, в тому числі святкових корпоративів;

робота аквапарків.

Крім того, допуск відвідувачів у фітнес-клуби і спортивні зали має бути обмежений з розрахунку на одну людину не менше 10 кв. м площі залу.

Раніше на підконтрольній угрупованню «ЛНР» території було обмежено час роботи підприємств громадського харчування, а також скорочено кількість очних заходів через ситуацію з ковідом.

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