Вчені довели, що помідори можуть захистити від раку шлунка

Фахівці планують перевірити потенціал томатів в якості підтримки лікування раку

Вчені провели дослідження, яке довело, що помідори можуть захистити від раку шлунка. Щоб це з’ясувати фахівці вивчили екстракти цілісних томатів. Результат дослідження допоможе розробити ліки від підступної хвороби.

Італійські вчені повідомили, що протипухлинний ефект помідорів, не пов’язаний з окремими компонентами на зразок лікопіну. Томати в цілому позитивно впливають на здоров’я людини. Проаналізувавши компоненти томатів, фахівцям вдалося з’ясувати, що певний сорт помідорів можуть придушити появу і розмноження злоякісних клітин.

Компоненти томатів зупиняють клітинний цикл за допомогою регулювання білківсімейства ретинобластома. В результаті апоптозу ракові клітини гинуть. Вчені не збираються зупинятися на досягнутому і мають намір перевірити потенціал поживних речовин не тільки для профілактики, але і в якості підтримуючої стратегії лікування раку.

: meta.ua