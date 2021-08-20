У Криму окупанти застерігають від святкування Дня Незалежності України

Копії отриманих документів Смедляєв опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, в «прокуратурі Красногвардійського району» вказують, що до них «поступила інформація про заплановані 24.08.2021 незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації на території Республіки Крим», а Смедляєв нібито є «учасником (ініціатором) зазначених заходів».

У застереженні також заявляється про неприпустимість порушення російського закону «Про зібрання, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування». У зв’язку з цим активіста попередили про притягнення до адміністративної відповідальності в разі порушення цих вимог.

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