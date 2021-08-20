У Херсоні в ході монтажу впав 70-метровий флагшток, який встановлювали до Дня Незалежності

Про це повідомляє сайт IPC-Херсон.

Фото пошкодженого флагштоку на своїй сторінці у Facebook опублікував херсонський політик Віталій Богданов,.

Також повідомляється, що під час падіння флагшток пошкодив автівку Lexus, що стояла поряд.

За інформацією з джерел IPC-Херсон, вартість конструкції становить близько 8 млн грн.

Ситуацію на одній із сторінок в соцмережах прокоментував Голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир.

«Це процес встановлення і те, що розірвалося стропа, що тримає, то як це передбачити! Це, наприклад, як стовп, або дерево стояли і впали!», – написав Козир.

Також він повідомив, що на виготовлення та встановлення флагштоку не було витрачено бюджетних коштів.

Висота флагштока мала бути 71,8 м, а разом із тризубом, що мали встановити на верхівці, – сягнула б майже 73 метрів. Конструкцію створено беззварювальним способом, усі з’єднання тримаються на заклепках. Таким же способом споруджені й відомі Аджигольські маяки поблизу Херсона.