ВАКС арестовал имущество и счета экс-главы Харьковского облсовета Товмасяна

Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки, жилой дом и банковские счета бывшего главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна, который подозревается в причастности к получению взятки более 1 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

По его словам, Товмасян предпринимает попытки снять арест с имущества, однако его апелляция не рассматривалась.

Речь идет об аресте земли и дома Товмасяна в Мариуполе Донецкой области.

Также наложен арест на деньги, которые он хранит в банке.

Движимого имущества (автомобилей) у Товмасяна в собственности нет.

Как сообщалось, Товмасян подал в отставку на фоне подозрения во взяточничестве.

Суд избрал ему залог 3 млн гривен как меру пресечения, которые он внес в положенное время.