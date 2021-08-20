У США спіймали дивну черепашку з двома головами (фото)

У США спіймали незвичну черепашку. Її унікальність в тому, що вона має дві голови.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: У Північній Кароліні, під час перевірки гнізд морських черепах біологи відшукали маленьку двоголову черепашку.

Коментар: “Невже дві голови і справді краще, ніж одна?! Не щодня біологи парку можуть знайти двоголову морську черепаху“, – прокоментували екологи

Працівники парку опублікували відповідне відео на своїй сторінці у Facebook. На відео помітно, що дві голови в черепахи є життєздатними та функціональними. Черепашку оглянула медики та з’ясували, що з нею все добре і відпустили її в океан.

: chasdiy.org