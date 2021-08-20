Херсонский флагшток упал «правильно», раздавив машину, чиновника, ответственного за установку

Упавший в Херсоне во время установки гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды.

Как пишет Мост, авто принадлежит Виталию Караваеву, который чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла.

Караваев занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения обладминистрации.

В команде главы ОГА Сергея Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками.

Очевидно, что он отвечал и за установку флага и за поиск таинственного спонсора его установки.

Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет.