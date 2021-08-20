Осадча та Горбунов стали батьками вдруге: у пари народився синочок

Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали батьками вдруге. Про поповнення у сім’ї повідомила Катерина Осадча на своїй сторінці в Інстаграм.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Телеведуча також опублікувала перші фото новонародженого синочка. На знімку видно малесеньку ручку дитини.

Під дописом Катерина написала, що тепер вона мама трьох синочків. Та подякувала своєму чоловіку, телеведучому Юрію Горбунову, за підтримку.

Юрій Горбунов також поділився щасливою звісткою зі своїми шанувальниками у мережі. Артист опублікував перше фото хлопчика, на якому видно маленьку ніжку дитини.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

: chasdiy.org