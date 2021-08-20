СБУ заблокувала канал контрабанди, яким до «ДНР» незаконно завезли товарів на понад $20 млн

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію. Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області. Податки та збори від продажу товарів йшли на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб «прикрити» оборудку документально, організатори залучили як «партнера» підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. Таким чином створювалася видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.

«Співорганізаторку злочинної схеми впіймали «на гарячому», коли вона прибула з Донецька для ведення переговорів з «партнерами» щодо подальших незаконних поставок продукції до «ДНР», – розповіли у спецслужбі.

У ході проведених обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та за місцем тимчасового мешкання зловмисниці у Києві було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Викриття протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

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