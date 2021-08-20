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СБУ заблокувала канал контрабанди, яким до «ДНР» незаконно завезли товарів на понад $20 млн

20.08.2021

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію. Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області. Податки та збори від продажу товарів йшли на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб «прикрити» оборудку документально, організатори залучили як «партнера» підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. Таким чином створювалася видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.

«Співорганізаторку злочинної схеми впіймали «на гарячому», коли вона прибула з Донецька для ведення переговорів з «партнерами» щодо подальших незаконних поставок продукції до «ДНР», – розповіли у спецслужбі.

У ході проведених обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та за місцем тимчасового мешкання зловмисниці у Києві було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Викриття протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

Нагадаємо:

  • В липні 2021 року Донецький прикордонний загін та Державна фіскальна служба України в Маріуполі вилучили велику партію циагрок без марок акцизного податку на 560 тисяч гривень. Сигарети були привезені з окупованого Криму.

 

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