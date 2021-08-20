У кримчанина Яцкіна проблеми зі здоров’ям, але в СІЗО йому не забезпечують медичну допомогу – Полозов

Про це в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, який 20 серпня відвідав свого підзахисного в СІЗО.

«Обговорили з ним засідання суду апеляційної інстанції, яке не відбулаось по суті. Нагадаю, з’ясувалося, що організувати доставку Івана Яцкіна в сочинський суд не вдалося, так само як і провести відеоконференції. Тому суд прийняв провести виїзне засідання в Криму у вересні», – написав Полозов.

Він додав, що Яцкін розповів про умови утримання в СІЗО, де його тримають в камері з ще двома арештантами. Побутові умови в камері незадовільні: зірваний кран в змішувачі, погано працює санвузол. Відсутній телевізор.

«Але найголовніше, адміністрація СІЗО не забезпечує Івану Яцкіну належну медичну допомогу. Практично в щоденному режимі он пише заяви на ім’я начальника медсанчастини і начальника СІЗО з проханням забезпечити його знеболюючими медикаментами, оскільки у Івана Яцкіна загострення трофічної виразки на нозі, а також наслідки травми грудини, отриманої ще в СІЗО «Лефортово». Та що там знеболюючі щоб пережити нестерпний біль від виразки. Навіть анальгін від зубного болю йому не надають», – зазначив адвокат.

Додатково з’ясувалося, зазначив він, що медична документація з СІЗО «Лефортово», в тому числі результати обстежень, в СІЗО Сімферополя так і не передали.

«Співробітники адміністрації посміхаються, говорять Яцкін симулює болі, а трофічна виразка взагалі безболісна штука. Також Іван Григорович повідомив, що щотижня пише заяву про відмову від прогулянок. Йому важко з такою ногою переміщатися. На ці заяви ніякої реакції не надходить. Хоча ні, винесли йому усну догану за відмову виходити на прогулянку. Ще Іван Яцкін повідомив, що співробітник оперчастини намагався відправити його в ШІЗО за футболку з тризубом. Але інший співробітник нібито заявив, що раз на футболці немає екстремістських написів, то поки не потрібно в ШІЗО», – розповів Полозов.

Як повідомлялось, 21 травня 2021 року «Верховний суд Криму» засудив Івана Яцкіна, якого ФСБ обвинуватила в нібито «шпигунстві» на користь України, до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Також Яцкін засуджений до одного року обмеження волі після відбування покарання.

25 травня 2021 року захист оскаржив вирок Яцкіна.

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