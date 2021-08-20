Венедиктова сдала к празднику дело Медведчука-Козака

Завершено следствие по делу относительно народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене и разграблении национальных ценностей.

Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

«Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», — сказала Венедиктова.

Она отметила, что материалы сегодня будут открыты Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария — Козака — выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.

Венедиктова напомнила, что двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. По ее словам, народные избранники, которые «присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость», обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из самых тяжелых времен нашей истории.

«Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора — Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей — незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, что в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа», — рассказала она.

По ее словам, следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения «Глубокая». Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

«Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн», — добавила Венедиктова.

Кроме того, как рассказала Венедиктова, по данным следствия, народные депутаты, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

Она отметила, что в этом случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого «Проекта «Луч» («Проминь»). По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов РФ, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.