Топ продуктів проти раку кишечника

Онкологічні захворювання нерідко виникають через незбалансовані дієти, в яких дуже багато переробленого м’яса і цукру, а круп, фруктів, овочів і молочних продуктів недостатньо. На прикладі дослідження, ми розібралися, що потрібно їсти, щоб не було раку кишечника.

Дослідження 16 лютого 2021, Малайзія, США, огляд 45 мета-аналізів, 598 744 чоловік.

Загальний огляд досліджень і мета-аналізів виявив переконливі докази зв’язку між більш низьким ризиком колоректального раку і більш високим споживанням харчових волокон, кальцію і йогурту.

Йогурт

Зв’язок йогурту зі зниженим ризиком формування колоректального раку обумовлена присутністю молочнокислих бактерій в йогурті (Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus), які, знижують рівні канцерогенів, таких як нітроредуктаз.

Нітроредуктаз – це фермент, здатний конвертувати проканцерогени в канцерогени в кишковому тракті.

Продукти з кальцієм

Кальцій зв’язується з непов’язаними жовчними кислотами і вільними жирними кислотами в просвітах товстої кишки, зменшує їх токсичну дію.

Механізм: підвищення споживання жиру веде до підвищення рівня вільних іонізованих жирних кислот і жовчних кислот в товстій кишці, це сприяє розвитку раку товстої кишки. Вони надають токсичну дію на стінку кишечника. У присутності іонів кальцію подразнюючий і токсичний вплив вільних кислот на епітеліальні клітини товстої кишки зменшується. Це відбувається тому, що вони зв’язуються в з’єднання з кальцієм і виводяться.

Всупереч поширеній помилці, сир і молоко – НЕ рекордсмени за вмістом кальцію.

Багаті кальцієм продукти:

– У сушеному базиліці 211% кальцію на 100 грам.

– У пармезані 118% кальцію на 100 грам.

– У кунжутному насінні 99% на 100 грам.

– У молоці в 100 мл міститься 11% від в.п. кальцію

– У сирі 6% від в.п. кальцію на 100 грам.

– У рибі (коропа) міститься 4% від в.п. кальцію на 100 грам.

– У квасолі міститься 8% кальцію на 100 грам.

Харчові волокна

Харчові волокна роблять стілець м’яким і добре прохідним, допомагають просувати калові маси і “очищати” стінки кишечника.

У Рекомендаціях з харчування на 2015-2021 рр. рекомендується споживання 14 грамів харчових волокон на 1000 споживаних калорій.

Які продукти містять харчові волокна?

Кукурудзяні висівки

100 г – 316% добової дози грубого волокна – 79 грам харчових волокон.

Сочевиця

У 100 г – 122% – 30 грам харчових волокон.

: nashamama.com