У омбудсмена рекомендують організувати автобусне сполучення та цілодобове тестування на COVID-19 у КПВВ «Чонгар»

Про це сайту IPC-Генічеськ повідомила представниця Уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ірина Верігіна, розповідаючи про підсумки чергового моніторингового візиту на КПВВ «Чонгар».

«Ми постійно дивимось, як працює КПВВ, як проходить перетин адмінмежі. Хочу зазначити, що ситуація на КПВВ «Чонгар» значно покращилась з часу попереднього нашого моніторингового візиту, тому що там запрацювало ДП «Реінтеграція та відновлення», там є прибиральниця, санвузли почали прибирати. Ми приїжджаємо без попередження, і побачили, що там чисто, сміття немає», – сказала Верігіна.

Водночас вона звернула увагу, що на восьмому році окупації Криму українська влада досі не організувала автобусне сполучення між КПВВ та Херсоном, Генічеськом, Новоолексіївкою. Також на «Чонгарі» досі немає кімнати матері і дитини, пункту обміну валют. Крім того, на самому КПВВ немає інформації, що кримчани можуть отримати щеплення сертифікованими вакцинами та отримати міжнародний сертифікат в будь-якому центрі вакцинації (не тільки в Херсоні, Чонгарі чи Генічеську).

Веригіна вказала, що на «Чонгарі» поновлено роботу пункту експрес-тестування на COVID-19, але знову не цілодобово. Перевезення людей від лінії розмежування до самого КПВВ також не організоване. Прибирання території проводиться, але зустрічається небезпечна для здоров’я амброзія. Тому правозахисники будуть рекомендувати державним органам та підприємствам усунути ці недоліки, а також облаштувати пункт вакцинації від COVID-19 безпосередньо у сервісній зоні КПВВ, а також розглянути можливість перебування у контрольному пункті психолога й організувати транспорт для перевезення людей з інвалідністю.

Монітори відзначили, що експрес-тестування на COVID-19 проходить багато людей, але медсестра Червоного Хреста, яка його здійснює, людей відпускає дуже швидко. Люди вдячні, що Україна організувала таке безкоштовне експрес-тестування, що вони можуть швидко здати ці тести та не проходити самоізоляцію.

Пункт тестування працює з 8:00 до 16:00 щоденно, без вихідних і на свята.

«Ми знову будемо говорити про те, що було би краще зробити тестування цілодобово, щоб людям не потрібно було їхати до Генічеська, бо це не дуже зручно: немає автобусного сполучення. Людям потрібно витрачати додатковий час і додаткові кошти на таксі. Щоб доїхати від «Чонгара» до Херсона, таксі коштує від 2000 до 2500 гривень. Для людей це дорого. Ми знову будемо писати листи до обласної державної адміністрації про те, щоб було автобусне сполучення між КПВВ «Чонгар» і Херсоном, КПВВ «Чонгар» і Генічеськом, щоб люди не платили такі великі гроші», – наголосила Веригіна.

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Про те, які саме проблеми турбують українських громадян на тимчасово окупованій території Криму, представниця Уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ірина Верігіна розповіла в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

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