«Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)

Вартість прогулянки веселим вагоном для дитини складатиме 100 грн

Компанія «Укрзалізниця» у п’ятницю 20 серпня о 13:30 запускає у перший рейс рarty вагон. Він курсуватиме на Київський дитячій залізниці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відправлятиметься рarty вагон зі станції Київ-Пасажирський дитячий. Під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість – Скляна людина.

Завтра усіх охочих покататися вагоном для вечірок запрошують у Сирецький парк. А надалі рarty вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці по суботах, неділях та святкових днях з 10:30 до 18:50.

Вартість поїздки для дітей 3-14 років – 100 грн, для дорослих – 150 грн.

Також рarty вагон можна взяти у погодинну оренду.

: glavcom.ua