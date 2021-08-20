Бэк офис срывает закупки Укрзализныци и блокирует перевозочный процесс



Причины появления десятков брошенных поездов, срыва контрактов и простоя вагонов дольше обычного – не столько сама проблема, сколько следствие провалов в закупках Укрзализныци.



После назначения нового министра инфраструктуры Александра Кубракова, а также нового временно исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Александра Камышина у Перевозчика резко начались проблемы с доставкой грузов, а это основная статья доходов Укрзализныци.



По состоянию на 18 августа, брошенными признаны самой Укрзализныцей 43 поезда, или более 2170 вагонов. Главная причина проблем с логистикой и вывозом на экспорт продукции украинских предприятий – отсутствие достаточного количества исправных локомотивов. Несвоевременные поставки запчастей создают перебои в работе ремонтных предприятий УЗ. Дополнительные сложности создают перебои с поставками дизельного топлива для тяги.



Короли бэк офиса



Пока вагоны простаивают в ожидании отправки в порты и на сухопутные погранпереходы, грузоотправители считают недополученную прибыль. Искусственный характер этих действий подтверждается многими профильными СМИ, которые сообщают о существовании т.н. бэк офиса, в составе которого ставленники бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия. Теневое управление в Укрзализныце включает, в частности, руководителя департамента поставок Укрзализныци Тимура Валиева, который занимает должность руководителя филии “Центр обеспечения производства УЗ” с сентября 2020 года и уже порядком оброс разного рода скандалами.



По данным журналистов Лиги Антитраста, буквально за пару месяцев работы он успел стать фигурантом служебной проверки относительно дефицита дизельного топлива на региональных филиалах Укрзализныци и получить дисциплинарное взыскание. В феврале 2021 года он стал фигурантом еще одной проверки, которая касалась дизтоплива. На этот раз Офис безопасности нашел нарушения в работе Валиева в части «невыполнения условий договора с ООО «Анвитрейд»» (компанию ассоциируют с Виктором Медведчуком).



Умышленный возврат гарантийной суммы в размере 5 млн грн, а также отказ от применения штрафных санкций при полном отсутствии претензионной работы за непоставленные 5000 тонн дизтоплива привели к убыткам Укрзализныци на сумму более 18 млн грн. То есть Валиев, по сути, подыграл компании, которая, при повышении цен на топливо, отказалась поставлять его УЗ по цене, указанной в договоре. Тогда усилия Офиса безопасности привели к отстранению Валиева.



Среди других участников бэк офиса, по данным СМИ, были первый заместитель Владислава Криклия – Дмитрий Абрамович и тогдашний и.о. руководителя Укрзализныци Иван Юрик. Последний, сразу же после своего назначения, вернул Тимура Валиева в систему закупок Укрзализныци и остатки стратегических для отрасли запасов начали стремительно увядать.



Делу – кредит, потехе – дебет



Запасы топлива Укрзализныци уже в мае доходили всего до 2 суток работы, что грозило полной остановкой движения. Эта ситуация стала причиной нешуточного резонанса среди грузоотправителей и других клиентов Укрзализныци, ведь на некоторых дорогах топлива не оставалось вовсе и обеспечивать движение было нечем. Руководству дорог приходилось выбирать между движением грузовых, или пассажирских поездов



В ситуацию практически сразу после назначения пришлось вмешаться новому министру инфраструктуры Александру Кубракову. Критическое положение выровняли, но Валиев все еще оставался при должности.



Сейчас, новое руководство Укрзализныци стало разбираться с причинами провалов в снабжении и невыполнении плана ремонтов, что, несомненно коснется и фигурантов бэк офиса со всеми вытекающими последствиями. Естественным образом теневое руководство компании, пока, прикрывает Валиева и выдерживает позицию о недопущении смены руководства в вертикали закупок, так как в обратном случае, информация о резком росте закупочных цен на почти весь ассортимент товаров для нужд Укрзализныци найдёт документальное подтверждение.



Так, например, в первом полугодии 2021 года сравнении с 2020 годом древесина, которую покупает УЗ, подорожала на 188%. Природный газ вырос в цене на 156%. Листовой металлопрокат и Дизельное топливо железная дорога теперь покупает дороже на 77%. При этом индекс инфляции за этот период был всего на уровне 10%.



Риск срыва перевозочного процесса



Результативность процедур, которые проводились под контролем бэк офиса, также порождают множество вопросов. Так, в первом полугодии 2021 года под управлением Центра обеспечения производства УЗ состоялись только каждая 4-я тендерная процедура. В то время как в других крупных госпредприятиях успешность торгов, по результатам которых подписали договоры, находится на уровне 50%. Это свидетельствует о непрозрачности закупочной работы и выставлении условий, которые не могут быть приемлемыми для широкого числа контрагентов.



В целом можно утверждать, что тендерная работа для снабжения подразделений УЗ на старте 2021 года полностью провалена. Если в 2020 году за первый квартал для нужд УЗ было объявлено более 3 тыс торгов, то в текущем году за этот период объявили не более 800 торгов. И, на текущий момент, выполнение плановых показателей по поставкам материалов и оборудования для УЗ не превышает 9% от плана.



Многие потребности структурных подразделений, депо, дистанций пути, связи и т.д. попросту останутся неудовлетворенными. Локомотивы и вагоны будет нечем ремонтировать. Как и содержать путь в надлежащем состоянии. Как результат, это уже приводит к частым (по меркам железной дороги) сходам поездов, авариям и нарушениям работы всей системы железных дорог.



Пока Укрзализныце везёт – счет сошедших с пути скоростных поездов только начал прогрессию. Пусть там и остается!





