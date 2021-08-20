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Брифінг за результатами засідання РНБО (трансляція)

20.08.2021

Пряму трансляцію веде Офіс президента України.

Пресслужба РНБО не опублікувала порядок денний засідання.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив в Facebook, що його запросили на засідання РНБО, однак він не зможе в ньому бути присутнім.

«Мені подзвонили з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Тому що, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже виїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область», – написав Кличко.

 

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