Брифінг за результатами засідання РНБО (трансляція)

Пряму трансляцію веде Офіс президента України.

Пресслужба РНБО не опублікувала порядок денний засідання.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив в Facebook, що його запросили на засідання РНБО, однак він не зможе в ньому бути присутнім.

«Мені подзвонили з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Тому що, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже виїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область», – написав Кличко.