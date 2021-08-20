Завершено розслідування справи щодо Медведчука і Козака – Венедіктова

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у відеозверненні, яке опублікував Офіс генпрокурора.

«Одразу зауважу – матеріали сьогодні будуть відкриті народному депутатові, який перебуває під домашнім арештом (Віктор Медведчук – ред.). Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентаря (Тарас Козак – ред.) виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені», – сказала Венедіктова.

Розслідуванням встановлено, що Медведчук та Козак спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – РФ та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

«Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища «Глибока». Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн», – зазначила генпрокурорка.

Вона додала, що за сприяння Медведчука на окупованій території створювався «правонаступник» зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні «дозволи» від держави-агресора.

Також, за даними слідства, Медведчук та Козак, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Росії, «здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі».

«У даному випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого «Проекту «Промінь». На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України. Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення», – наголосила Венедіктова.

За її словами, «Промінь» мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах.

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