РНБО запровадила санкції проти Андрія Деркача

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.

«Сьогодні рішенням Ради нацбезпеки і оборони введені санкції відносно народного депутата Деркача і ще певної кількості осіб, проти яких були введені санкції Сполученими Штатами Америки», – сказав Данілов.

Як повідомила Служба безпеки України у своєму telegram-каналі, також санкції торкнулися шести фізичних осіб і трьох компаній, які «є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з народним депутатом Андрієм Деркачем».

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