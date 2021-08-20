РНБО запровадила санкції проти Андрія Деркача

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.
«Сьогодні рішенням Ради нацбезпеки і оборони введені санкції відносно народного депутата Деркача і ще певної кількості осіб, проти яких були введені санкції Сполученими Штатами Америки», – сказав Данілов.
Як повідомила Служба безпеки України у своєму telegram-каналі, також санкції торкнулися шести фізичних осіб і трьох компаній, які «є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з народним депутатом Андрієм Деркачем».
Нагадаємо:
- 9 липня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.
- 10 вересня 2020 року Андрій Деркач був включений до санкційного списку Агентства з контролю за іноземними активами Мінфіна США (OFAC) за програмою, запровадженою щодо осіб, які намагалися втрутитися у процес виборів США.
- 11 січня 2021 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело обмежувальні заходи проти семи фізичних осіб і чотирьох медіа-ресурсів з України, які входять в пов’язану з Росією мережу зовнішнього впливу, пов’язану з «російським агентом», нардепом Андрієм Деркачем, яка втручалася в вибори президента США. До санкційного списку, зокрема, потрапили нардеп Олександр Дубинський, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик і екс-нардеп Олександр Онищенко.
- За даними американської розвідки, президент РФ Володимир Путін через українського нардепа Андрія Деркача намагався дискредитувати Джо Байдена на виборах у США та посприяти перемозі Дональда Трампа.