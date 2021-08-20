РНБО ввела санкції проти Гужви, Шарія і пов’язаних з ними осіб – Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.

«На сьогодні ми запропонували санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича, безпосередньо до афілійованих із ним юридичних осіб. У цьому списку ще дві фізичні особи, які безпосередньо афілійовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни. Окрім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович», – сказав Данілов.

Він додав, що разом з Ігорем Гужвою під санкції потрапили Солнцева Галина Володимирівна, Лукашина Любов Юріївна, ТОВ «Ласмак», яке є засновником сайту «Страна.ua» і пов’язаних з цією компанією ТОВ «Маджері» та ТОВ «Смарт Медіа Мережа».

«Відносно цих перелічених осіб та юридичних осіб введено повний пакет санкцій», – сказав Данілов.

Крім того, за його словами, додатково введені санкції до так званого «глави ДНР» Дениса Пушиліна, який реєструє медійні ресурси на окупованій території Донецької та Луганської областей. Обмежувальні заходи також запроваджені проти медіа-ресурсів, створених на базі російських сайтів, проти яких вже було запроваджено українські санкції раніше.

Як зазначає Служба безпеки України у своєму telegram-каналі, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. , а також до 4 компаній, що «пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду».

«Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформпростору … Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

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