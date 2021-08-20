Под санкции СНБО попали Шарий и Гужва

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, компаний-издателей «Страна.ua», блогеров Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передают Українськi Новини.

«Сегодня решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Деркача», — сказал он.

Также санкции введены еще против ряда лиц, которые, как и Деркач, находятся под санкциями США, однако Данилов не назвал их имена. По его словам, СНБО осталось проверить еще 2-3 лица из санкционного списка США. Как известно, в нем находится бизнесмен Игорь Коломойский.

«Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича», — сообщил секретарь СНБО.

Также санкции введены против афиллированных с ним юридических и 2 физических лиц, которые, по словам Данилова, занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что речь идет о компаниях ООО «Ласмак» и ООО «Маджери» (компании-издатели «Страны.UA»).

«Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и Шарий Анатолий Анатольевич», — сообщил секретарь СНБО.

Сообщается, что всего санкции в пятницу приняты по 7 группам лиц и компаний. Среди них есть судьи из аннексированного Россией Крыма, сотрудники российской разведки, СМИ с оккупированных территорий и регистрирующий часть из них так называемый глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин.