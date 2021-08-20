Данілов: РНБО запровадила санкції проти росіян, причетних до переслідування кримчан

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.

«У цьому рішенні є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті судді, які судять незаконно громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Перелік досить великий і після виходу указу ви зможете з ними усіма ознайомитися», – сказав Данілов.

Як повідомив пресцентр Служби безпеки України, саме спецслужба винесла на розгляд РНБО пропозиції «щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях».

Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з окупованих Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

«Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – «Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю», які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у повідомленні.

Як заявив голова СБУ Іван Баканов, Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.

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