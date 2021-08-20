Данілов: РНБО запровадила санкції проти росіян, причетних до переслідування кримчан

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.
«У цьому рішенні є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті судді, які судять незаконно громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Перелік досить великий і після виходу указу ви зможете з ними усіма ознайомитися», – сказав Данілов.
Як повідомив пресцентр Служби безпеки України, саме спецслужба винесла на розгляд РНБО пропозиції «щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях».
Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з окупованих Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.
«Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – «Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю», які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у повідомленні.
Як заявив голова СБУ Іван Баканов, Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.
Нагадаємо:
- 18 августа 2021 года Кабмін України запропонував РНБО запровадити санкції проти 70 осіб, зокрема, російських суддів та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення та громади Православної церкви України на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя.