В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей поймали взяточника

Детективы НАБУ 20 августа задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей при получении 90 тысяч долларов взятки. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Летом 2021 года детективы получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на занятие игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы провели комплекс негласных следственных действий с участием детективов «под прикрытием».

«Член комиссии предложил предоставить ему взятку за принятие им и другими членами комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр. Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право ведения в этих помещениях игорной деятельности. Свои «услуги» он оценил в 90 тысяч долларов», — отметили в НАБУ.

Чиновник, который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя комиссии, был задержан «на горячем» при получении взятки. Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников ОПГ.

Стоит отметить, что большинство решений комиссии в августе были подписаны главой. Однако есть несколько решений, которые подписал и.о. главы Евгений Гетьман.

Ранее Гетьман работал на «Центральном предприятии по обращению с радиоактивными отходами» (в Чернобыле), от которого получил 970 тысяч гривен зарплаты. Также почти 403 тысячи гривен зарплаты он получил от Комиссии по регулированию азартных игр и почти 190 тысяч гривен зарплаты – от воинской части. Наличными Гетьман хранит 125 тысяч долларов, а его жена – 43 тысячи долларов (согласно декларации о доходах за 2020 год).

Преступности НЕТ