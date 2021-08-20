Фахівці визначили, скільки максимально може прожити людина

Фахівці з’ясували, що людина може прожити від 120 до 150 років. Такі висновки були зроблені на основі досліджень, в ході яких був виведений показник динамічного стану організму – DOSI. Він виступає індикатором старіння.

На DOSI впливають різні хвороби і стреси, яким піддається організм людини. Ці фактори змінюють рівень показника і чим швидше він стабілізується, тим повільніше відбувається старіння. Дослідники вважають, що мінімізація шкідливого впливу дозволить дожити до 120 років.

Крім того, вчені врахували і спосіб життя, в тому числі рівень фізичної активності. Після цього геронтологи прийшли до висновку, що здоровий спосіб життя дозволить досягти позначки 150 років.

: Новости Ю