Обурена Леся Нікітюк емоційно відреагувала на закиди Дурнєва щодо її зросту

Українська телеведуча Леся Нікітюк неодноразово хизувалась своєю стрункою фігурою. В жінки дуже красиві довгі ноги. Зірка українського шоу-бізнесу постійно їх демонструє кумирам.

Телеведуча пишається своїм високим зростом та ніколи через це не комплексує. Однак, останнім часом про зріст Лесі Нікітюк почали активно жартувати.

Спочатку жінка ніяк не реагувала на закиди щодо свого зросту, а лише з гумором ставилась до будь-яких жартів. Проте, не так давно вона неабияк образилась на інтерв’ю Дурнєва.

В ньому чоловік заявив, що Леся Нікітюк зовсім не красива. А ще він додав, що з таким зростом їй працювати лише провідницею. Відома телеведуча вирішила гідно відповісти на закиди Дурнєва й записала для нього ролик.

Відео жінка запостила на сторінці в Instagram. Перед камерою Леся Нікітюк постала в образі провідниці. У дописі жінка заявила, що в сучасному суспільстві дуже негарно осуджувати людину через її зріст, вагу чи колір шкіри.

А ще Леся Нікітюк звернулась до Дурнєва й заявила, що з його зростом чоловік зможе побачити лише пілотку провідниці. Ролик телеведучої відразу прокоментувала велика кількість фоловерів.

Вони погодились зі словами зірки та повідомили, що Леся Нікітюк гідно відповіла на закиди Дурнєва.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

: wona.com.ua