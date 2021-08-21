В Україні стартували продажі нового Nissan Juke

Новий Nissan Juke вже доступний в салонах офіційних дилерів, оголошено ціни та комплектації. Прайс починається від 515 210 грн.

Новий Nissan Juke другого покоління суттєво відрізняється від свого попередника. Він став значно більшим та серйознішим на вигляд. Є чимало змін як у технічній частині, так і в оснащенні.

Nissan Juke 2021 має 4210 мм в довжину, а колісна база сягає 2635 мм. В салоні стало значно більше місця не лише для водія та переднього пасажира, але й для пасажирів заднього ряду. Об’єм багажника також зріс, тепер він становить 422 л.

Дизайн став більш серйозним, хоча кросовер і успадкував деякі фірмові риси попередника. Juke зберіг двоповерхову передню оптику, вона тепер діодна в усіх версіях, а також замасковані задні ручки дверей.

Новий Ніссан Джук 2021 в Україні доступний лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 114 к. с. Серед коробок передач на вибір – 6-ступенева МКП або новий 7-ступіневий робот з двома зчепленнями. Привод лише передній.

В українських реаліях Nissan Juke почувається цілком комфортно: енергоємна підвіска добре справляється з поганими дорогами. Аеродинамічні шуми починають проникати в салон лише на швидкості понад 140-150 км год. Досить гостре кермо дає можливість вправно та з азартом об’їздити нерівності дороги та дуже впевнено почуватись у поворотах.

1,0-літрового бензинового двигуна цілком достатньо у місті. На трасі, особливо при обгонах на великих швидкостях, відчувається легка нестача потужності. А враховуючи, що шасі нового Nissan Juke відмінно збалансоване, на нього можна було б встановлювати й більш потужний двигун.

Базова комплектація Ніссан Джук 2021, яка називається Visia, коштує 515 210 грн. ($19 336) Вона вже досить багата та включає кондиціонер, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і багато інших опцій. Щоправда доступна ця комплектація виключно з механічною коробкою передач.

7-ступеневий робот з двома зчепленнями доступний з другої комплектації Acenta. Коштує найдоступніший Nissan Juke “на автоматі” 613 920 грн ($23 040).

Всього для нашого ринку передбачено п’ять фіксованих комплектацій та одна спецверсія. Найдорожча комплектація під назвою N-Design коштує 786 360 грн ($29 512).

: auto.24tv.ua