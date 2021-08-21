Названо спецію, яка позбавить від кашлю й очистить легені та бронхи

Спеція кардамон очищає організм і має протикашльову дію, тому його рекомендують приймати в разі бронхіту, грипу, застуди, фарингіту, запалення легенів.

Крім того, кардамон — чудовий сечогінний, тонізувальний засіб, який поліпшує функцію нирок, жовчного міхура та сечостатевої системи. Якщо ви хочете використовувати корисні властивості кардамону для поліпшення здоров’я та відмінного самопочуття, регулярно додавайте його в їжу як спецію.

Можна приготувати і цілющий чай: по 20 грам кардамону та кмину і 10 грам фенхелю змішати. 2 ч. ложки збору залити 250 мл окропу, настояти 10 хв. Пити в разі розладу травлення, циститу, простудних захворювань 2–3 рази на день.

Ще одна доведена якість кардамону — він знижує ризик розвитку цукрового діабету.

Фахівці поділилися результатами експерименту за участю добровольців, які 12 тижнів вживали кардамон.

Також дослідження довели, що 3 г спеції на день поліпшили показники тиску. Кардамон за рахунок пригнічення травних ферментів регулює рівень глюкози та інсуліну у крові, що знижує ймовірність розвитку діабету. Також в учасників експерименту знизився рівень тригліцеридів і «поганого» холестерину.

: u-news.com.ua