Дженіфер Лопес повернула Алексу Родрігесу дорогий подарунок

Поки Дженніфер Лопес тане в обіймах Бена Аффлека, Алекс Родрігес привернув увагу користувачів, коли опублікував фотографію з червоним Porsche, який він раніше подарував колишній нареченій Дженніфер Лопес на її 50-річчя!

«Я дуже приземлений», – пожартував він в підписі до знімка. 46-річний спортсмен подарував співачці Porsche 911 GTS вартістю понад 140 000 доларів в липні 2019 року в честь її дня народження. Пара тоді відсвяткувала зоряну вечірку на ексклюзивному «Зоряному острові».

Фанати негайно почали обговорювати, чи забрав Родрігес машину сам або Лопес повернула її після розриву заручин. «Схоже, Джей Ло залишила не тільки тебе, а й червону машину», «А кільце повернула?», «Бро залишив собі машину», – писали користувачі.

Можливо, Родрігес опублікував фотографію, тому що знав, що 52-річна співачка, швидше за все, не побачить її, бо недавно вона відписалась від нього і стерла всі фото зі стрічки Instagram.

Хоча незрозуміло, які наміри Родрігеса, схоже, він не має ненависті до своєї колишньої нареченої, незважаючи на її публічні відносини з Беном Аффлеком. «У мене було п’ять років неймовірного життя з коханою, ми багато чому навчилися», – сказав він в інтерв’ю Entertainment Tonight.

До слова, стало відомо, що співачка більше не хоче бути діловим партнером колишнього нареченого. Інсайдер розповів Us Weekly: «Дженніфер завершує співпрацю з Алексом. Вона вмиває руки в романтичних стосунках, а також в якості ділового партнера. Її менеджмент і юристи будуть розмовляти з його командою, щоб залагодити всі незавершені справи ».

Відзначимо, у пари є акції компанії по догляду за здоров’ям Hims & Hers, інвестиції в компанію по виробництву напоїв Super Coffee, співпраця з фітнес-додатком Fitplan і угода з фірмою по виробництву сонцезахисних окулярів Quay Australia.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес були разом з весни 2017 року, а в 2019 Алекс зробив коханій пропозицію. Однак до весілля справа так і не дійшла. Відзначимо, деякі закордонні ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до пари, писали про те, що зірки розлучилися через зради Родрігеса. Йому приписували роман із зіркою Медісон Лекрой. Однак представники спортсмена заявили, що Алекс не знає цю дівчину і ніколи її не бачив.

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

: trserial.net.ua