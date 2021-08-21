В Киеве открыли пункт вакцинации от коронавируса в автобусе (фото)

Вакцинация проводится в переоборудованном автобусе «Богдан». Для прохождения вакцинации нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, желательно также заключить декларацию с семейным врачом. Предварительная запись не обязательна.

На выбор предлагаются вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Центр вакцинации будет работать до 22 августа с 9 до 13 часов.

За первые часы работы привились пять человек, пишет Общественное. Медсестра рассказала журналистам, что все медицинское оборудование в автобусе стерильное, сам автобус также периодически дезинфицируют.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. 15 августа в КГГА сообщили, что в связи с праздником в столице 23-го и 24 августа не будут работать центр массовой вакцинации (в Международном выставочном центре) и прививочные пункты в медицинских учреждениях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 августа попросил не останавливать вакцинацию на День Независимости. Для этого организовали работу мобильных бригад в палатках и автобусах.

: Новости Ю