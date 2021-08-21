На саміті Кримської платформи США представить міністр енергетики Ґренголм – посольство

Про це повідомляє посольство США в Україні на своєму сайті.

«Президент Джозеф Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва (Україна) для участі у саміті Кримської платформи та заходах, присвячених 30-ій річниці Незалежності, 23-24 серпня 2021 року. Делегацію очолить її високоповажність Дженніфер М. Ґренголм, міністр енергетики. До складу президентської делегації також увійшли: пані Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні; пан Ендрю Лайт, заступник міністра енергетики США з міжнародних справ», – йдеться в повідомленні.

У той же час у повідомленні посольства на його сторінці в Facebook зазначається, що після участі 23 серпня в саміті Кримської платформи, 24 серпня Ґренголм і президентська делегація США «приєднаються до президента Зеленському та почесних гостей на військовому параді до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом в Маріїнському палаці».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Сполучені Штати на саміті Кримської платформи мав представляти особистий посланник президента Сполучених Штатів і член уряду – міністр транспорту США Пітер Буттіджіч.

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