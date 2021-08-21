Жителі ОРДО отримують повістки з «військкоматів ДНР» (ФОТО)

Фотокопію «повістки» опублікував сайт «ОстроВ».
Мешканець ОРДО, який отримав «повістку», зобов’язаний 24 серпня з’явитися до «військкомату» за вказаною адресою «для проходження навчальних зборів». При цьому він зобов’язаний «при собі мати: паспорт, військовий квиток, засоби особистої гігієни».
Паралельно «військові збори» для «резервістів» готуються провести в цей же час і в сусідній так званій «ЛНР».
Про це йдеться в «указі» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.
Організацією зборів, які планується провести в період з 23 по 27 серпня, займеться так звана «народна міліція ЛНР» (самоназва незаконного збройного формування в ОРЛО).
«Глава ЛНР» наказав «призвати на військові збори 1000 чоловік з числа громадян, приписаних до складу резервних формувань, в народну міліцію ЛНР» з «метою вдосконалення навичок».
Крім того, обіцяють «залучити до проведення навчальних зборів 72 одиниці транспортних засобів для комплектування підрозділів народної міліції ЛНР, військових формувань і органів».
Також, за повідомленні сепаратистських ЗМІ, силові структури «ЛНР» і «ДНР» протягом п’яти днів, з 23 по 27 серпня, проведуть на окупованому Донбасі спільні «навчання», серед цілей яких «пошук диверсантів».
Зокрема, «глава ЛНР» Леонід Пасічник, виправдовуючи необхідність проведення «навчань», заявив про те, що нібито «продовжують надходити відомості про підготовку підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ до проведення диверсій на об’єктах цивільної інфраструктури».
Нагадаємо:
- 7 квітня «глава ДНР» Денис Пушілін пообіцяв, що на окупованій території Донецької області буде проводитися загальний призов чоловіків до незаконних збройних формувань (НЗФ). Необхідність загального «військового обов’язку» він пояснив неминучістю «війни з Україною».
- Бойовики в так званій «ДНР» похвалились новим озброєнням і технікою, що надійшли з Росії, і висловили впевненість, що поставки триватимуть. Мобільні роти, оснащені новою російською технікою і сучасною зброєю, увійшли до складу так званої «народної міліції ДНР» (самоназва незаконного збройного формування в ОРДО).
- У квітні 2021 року Денис Пушилін пояснив появу мішків з піском біля адміністративних будівель Донецька і підготовку бомбосховищ в містах окупованих районів Донецької області очікуванням «наступу України» і навчаннями «територіальної оборони». При цьому у відповідь на критику, що на випадок активізації бойових дій керівництво «ДНР» не зміцнює школи і дитячі садки, він заявив, що вони «не використовуватимуться для ведення стрілецьких боїв».