Жителі ОРДО отримують повістки з «військкоматів ДНР» (ФОТО)

Фотокопію «повістки» опублікував сайт «ОстроВ».

Мешканець ОРДО, який отримав «повістку», зобов’язаний 24 серпня з’явитися до «військкомату» за вказаною адресою «для проходження навчальних зборів». При цьому він зобов’язаний «при собі мати: паспорт, військовий квиток, засоби особистої гігієни».

Паралельно «військові збори» для «резервістів» готуються провести в цей же час і в сусідній так званій «ЛНР».

Про це йдеться в «указі» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Організацією зборів, які планується провести в період з 23 по 27 серпня, займеться так звана «народна міліція ЛНР» (самоназва незаконного збройного формування в ОРЛО).

«Глава ЛНР» наказав «призвати на військові збори 1000 чоловік з числа громадян, приписаних до складу резервних формувань, в народну міліцію ЛНР» з «метою вдосконалення навичок».

Крім того, обіцяють «залучити до проведення навчальних зборів 72 одиниці транспортних засобів для комплектування підрозділів народної міліції ЛНР, військових формувань і органів».

Також, за повідомленні сепаратистських ЗМІ, силові структури «ЛНР» і «ДНР» протягом п’яти днів, з 23 по 27 серпня, проведуть на окупованому Донбасі спільні «навчання», серед цілей яких «пошук диверсантів».

Зокрема, «глава ЛНР» Леонід Пасічник, виправдовуючи необхідність проведення «навчань», заявив про те, що нібито «продовжують надходити відомості про підготовку підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ до проведення диверсій на об’єктах цивільної інфраструктури».

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