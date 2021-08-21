НАВАЛЬНЫЙ: «КОРРУПЦИЯ СЫГРАЛА НЕМАЛУЮ РОЛЬ В МОЕМ СПАСЕНИИ»

Навальный из (якобы) лагеря разразился очередной статьей о том, как надо бороться с коррупцией. Формально статья посвящена годовщине того, как ровно год назад он (якобы) едва не умер от отравления путинскими чекистами (хотя скорее всего это был банальный передоз). Но какие бы испытания Навальный ни проходил – он остается верен себе: борется с тем, с чем бороться выгодно в плане популистских политических перспектив.

Коррупцию он возводит в главное мировое зло – хотя, по его же словам, ей он обязан жизнью: «Коррупция сыграла немалую роль в моем спасении. Разложившая государственную систему, она разложила и спецслужбы».Однако же – «рассудку вопреки, наперекор стихиям» – неблагодарный Навальный с коррупцией продолжает бороться. На ниве этой борьбы он делает удивительные открытия.

Оказывается, это из-за коррупции, не больше не меньше, американцы срочно покинули Афганистан, а созданное ими там демократическое светское правительство бежало, открыв дорогу талибам. Правительство, мол, воровало – вот народ афганский и отвернулся от него, предпочтя талибов. О религиозной составляющей победы талибов, о национальной пестроте и национальных противоречиях Афганистана, как и обо всей предыстории с 1979 года, о древних афганских традициях и прочем – ни слова. Коррупция, только коррупция. Всё зло в ней.

«А теперь включите новости: именно то, что Запад «не замечал» тотальной коррупции в правительствах Карзая и Ашрафа Гани, не желал говорить об этой лично неприятной для них теме, стало важнейшим фактором победы талибов при полной поддержке населения. Не хотели обсуждать воровство из бюджета — будем обсуждать забивание камнями и казни обезглавливанием.»

Ну да, а Москва, платившая талибам за каждого убитого ими американского солдата тут, конечно же, ни при чем. Хотя именно Москва еще в далеком 1979 году заварила всю эту кашу, которую потом 20 лет пришлось расхлебывать американцам…

Больше всего поражает, кстати, тот факт, что на восьмом году другой войны – российско-украинской – Навальный ее таки заметил: «Новая настоящая война в Европе с применением авиации и артиллерии? Это Путин мстит Украине за антикоррупционную революцию, сбросившую с трона его ставленника Януковича».

Полет мысли, что тут еще сказать… Перл. Путин мстит Украине за антикоррупционную революцию. А чеченцам, наверное, он мстил за сдачу в русский плен имама Шамиля… Ничего другого, кроме коррупции, в режиме Януковича не было. Когда оккупанты каждый день убивают на Донбассе украинских солдат – это они отстаивают право украинских чиновников брать взятки, кто бы сомневался. Соль вопроса именно в этом, – во взятках и коррупции. Странно даже, почему эта тема совсем не раскрыта в недавней нашумевшей статье Путина про «адиннарот»… Впрочем, ничто не ново под луной: Навальный, как и всякий российский демократ вот уже больше ста лет, заканчивается там, где начинается украинский вопрос.

«Религиозным экстремистам любого толка легче вести пропаганду, когда их противники ездят на Роллс-Ройсах по улицам своих нищих стран. Миграционные кризисы вызваны бедностью, а та почти всегда — коррупцией». Ну да, конечно, не бывает же плохих народов и генетических рабов, политкорректность рулит! Это не фанатики виноваты, не фундаменталисты, не совки чокнутые, назад в СССР рвущиеся, – виноваты, видите ли, те, кто ездит на «роллс-ройсах», поскольку по умолчанию считается, что честный человек никогда «роллс-ройс» купить не сможет. А в ту же Германию, где с такими почестями поистине государственного уровня Навального встречали в том году сразу после отравления, арабы и турки едут тысячами не потому, что глупые немцы дают им такие материальные блага, каких никогда не дадут немецкому уроженцу, не потому, что там социал жирнее всего в Европе и можно жить не работая, – а только из-за коррупции, видите ли…

Изменение климата, по Навальному, тоже связано с коррупцией. )) В частности, из-за варварской сплошной вырубки лесов, «нарушающей пожарные правила лесопользования». Что, неужели и в бразильской сельве тоже?! Это ведь ВЛАЖНЫЕ экваториальные леса. ))) Тут уже совсем смешно, ибо «борьба с изменением климата» – типичный пример коррупции: освоение денег, выделенных евросовковыми брюссельскими лохами на чисто фантомную проблему, представленную им ушлыми европейскими «климатологами» как глобальная мировая угроза №1 ИМЕННО ДЛЯ ТОГО, чтобы получить на борьбу с ней эти деньги…

Главной проблемой борьбы с коррупцией в международном масштабе автор статьи видит нерешительность западных лидеров. Которая, конечно, имеет место, это железобетонный факт. Но нерешительность В ЧЕМ?

«Главной санкцией и, если хотите, налогом на коррупцию для этой группы стран должно стать «принуждение к прозрачности». Вся документация к контрактам, заключенным между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков должна быть опубликована, если эти контракты в малейшей степени связаны с государством, чиновниками и их родственниками».

Забавное чтение, ничего не скажешь. Дальше в статье Навальный выступает против того, чтобы в санкционные списки Запада включались за коррупцию «никому не известные полковники и генералы спецслужб», и требует, чтобы туда включали исключительно «путинских олигархов»:

«Борьба с коррупцией без борьбы с коррупционерами — лицемерие, подрывающее доверие избирателей к любым действиям в этой области. До тех пор, пока не будут введены индивидуальные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Путина — морального лидера всех коррупционеров мира, — любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие»

Борьба с запретами (типа недавнего запрета ФБК и «штабов Навального) тоже лицемерие без борьбы с запретителями. А запреты, как известно, существуют и падают только вместе с их носителями. Любой закон или запрет – ничто, пустая бумажка без вооруженных людей, принуждающих к его соблюдению и карающих за несоблюдение. Можно вообще поставить вопрос шире: борьба с властью невозможна без борьбы с конкретными представителями власти. И, по зрелом размышлении, борьба эта в условиях тоталитарного концлагеря, который собой представляет путинская Россия, может быть только борьбой вооруженной. Ничего другого просто не осталось. Но от таких выводов Навальный страшно далек. Организатор запасного юридического лица под названием «Фонд защиты прав граждан» печется не о правах граждан, попранных чекистами, а о том, чтобы чекистских генералов не включали в санкционные списки Запада.

Эти генералы, мол, «никому не известные», скучно с ними, ну их совсем… То ли дело – путинские «олигархи». Одна беда – олигархами вовсе не являющиеся. Потому что олигархия – это теневая власть благодаря деньгам, от которой зависит публичная власть и которая может диктовать свои решения публичной власти.

Могут ли Ковальчуки или Ротенберги диктовать свои решения Путину, влиять на политический курс государства? Не на подряды влиять – будь то на строительство тех или иных грандиозных объектов, или на железнодорожные перевозки, или на торговлю нефтью, или еще на что-нибудь подобное, а – именно на политику в чистом виде? Могут ли они заставить Путина изменить его курс, проводимый уже 21 год? Вернуть, например, Крым Украине? В самом этом вопросе уже содержится ответ на него…

Никаких олигархов нет в РФ уже 21 год – с тех пор, как оказалось, что крупнейшего медиамагната можно просто упечь в тюрьму, чтобы там вынудить его отдать свои акции государству. С тех пор, как появился мем «спор хозяйствующих субъектов» С тех пор, как другие бывшие олигархи ельцинских лет – кто вынужден был эмигрировать в Лондон и там потом был убит чекистами, а кто и отсидел десять лет в лагерях по ложным обвинениям…

А вот чекисты в путинской России очень даже есть – и, более того, правят ею. И не хотят попадать в санкционные списки. Путин – только коллективное выражение этих чекистов, их среднее арифметическое, так сказать. И только чекисты могли снимать с дронов поместья Медведева и других разоблаченных Навальным персонажей. И только от чекистов он мог эти видео получить для своих громких «расследований». И именно этих самых «никому не известных полковников и генералов спецслужб», бойцов невидимого фронта, он теперь и защищает от Запада в своей статье, переводя стрелки на мнимых «олигархов».

«Ты сотрудник госкомпании страны с высоким риском коррупции и хочешь купить виллу на Французской Ривьере? Покупай, но вся информация по сделке будет общедоступной. Хотите иметь дела с официальным Минском или тетей российского губернатора? Нет проблем, но вам придется опубликовать все документы по цепочке сделки, и взятку, которую вы заплатите через «регионального представителя» или «локального партнера», уже не спрячешь», – грозит Навальный кулаком российским и беларусским коррупционерам.

Да, вилла на французской Ривьере – вещь хорошая, кто бы спорил. Но… вот у членов ЦК КПСС не было вилл на французской Ривьере. Максимум – государственная дача в Крыму, и еще одна – в Подмосковье. И ничего, жили как-то . И правили. И держали за горло всех несогласных, инакомыслящих и просто мыслящих, и гноили в лагерях, и закалывали галоперидолом в психушках…

Можно подумать, что если отобрать у путинской банды всю ее собственность и счета за рубежом – то это как-то смягчит лютость режима внутри РФ!.. Нет, увы, не смягчит. Наоборот, это четкий признак движения совсем в другую сторону: когда царь берется за высшее боярство и начинает бить своих, ближайших, чтоб чужие боялись и трепетали, – это значит, что со всеми остальными, кто мог представлять хотя бы малейшую потенциальную угрозу власти, уже покончено. Что наступает эпоха окончательного закручивания гаек: министры и маршалы пляшут перед Великим Вождем на цырлах, ожидая все как один по ночам звонка в дверь, а все прочие, даже и никакой опасности не представляющие, просто случайные люди – стираются в лагерную пыль.

Прямо по Ханне Арендт: настоящий террор как способ управления тоталитарным государством разворачивается в полную силу только тогда, когда все настоящие оппоненты или просто подозрительные уже уничтожены. Террор – это метод управления абсолютно покорными, стопроцентно преданными, дрожащими как кролики перед удавом, не понимающими, за что их уничтожают. «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!…». В том числе и кроликами из политбюро, прежнего или нынешнего. Вот ЧЕГО неотъемлемым признаком является то, о чем мечтает Навальный: полное изъятие у всей госбюрократии любых коррупционных денег, собственности, недвижимости и самой возможности их иметь. В самом деле, какая уж там Ривьера, голову бы сберечь… Взгляды Навального, политические и «антикоррупционные», в своем логическом продолжении и развитии – тоталитарные взгляды.

Власть – намного более сильный наркотик, чем деньги. Сталинские наркомы и генералы не имели вилл на Ривьере, многие и за границу-то не ездили вообще никогда, даже в командировки, – но от этого участь ГУЛАГ-овских доходяг по 58-й статье легче, увы, не становилась. Сталин оставил после себя шинель и стоптанные сапоги, никаких счетов в швейцарских банках у него отродясь не было, коррупцией он не занимался, жил всю жизнь на государственных дачах на полном гособеспечении. Не знал, по свидетельству его дочери Светланы Аллилуевой, сколько стоят даже основные продукты в магазинах. Но он не конвертировал свою власть в деньги, в золото, в сокровища кремлевских музеев – и не свалил из страны даже в самые опасные моменты ее истории, ни в 1929-м (а коллективизация была, по сути, второй гражданской войной в деревне, режим большевиков ощутимо шатался), ни летом 1941-го (предпочел через болгарского посла закидывать Гитлеру удочку о мире ценой отдачи всех к тому моменту занятых немцами территорий).

Потому что власть – наркотик более сильный, чем деньги. Властитель полумира во главе миллионов нищих рабов, беспрекословно ему подчиняющихся – выше в неписанной мировой иерархии, чем одинокий миллионер из списка «Форбс» на своем личном острове под пальмами…

«Сейчас, увы, западный истеблишмент выступает такой коллективной собакой Павлова. Показываешь полковника спецслужб — кричат: «Под санкции его!». Показываешь олигарха, содержащего полковника, кричат: «Пригласите его в Давос!», – сокрушается Навальный.

«Через любые две точки можно провести прямую, и только одну», – гласил еще советский учебник геометрии 80-х годов. Вместе с видео начальственных поместий с дронов эти два пункта – две точки – дают вполне четкое и ясное представление, кто вообще такой Навальный, какая структура является источником его вдохновения, в том числе и антикоррупционного, – и какой нелепостью выглядит прошлогодняя версия о подлом отравлении его этой самой структурой! Извести хотели, ироды, болезного нашего, подумать только!… то-то он их так рьяно и защищает теперь в статье, перепечатанной, между прочим, сразу в The Guardian , Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde.

Так что борьба Навального – это, очень мягко говоря, борьба совсем не с тем, с чем надо бороться. Увод в сторону, в овраги, в бездорожье, и выпуск пара в свисток. Это борьба за то, чтобы бюджетные деньги не разворовывались, чтобы преступное государство РФ смогло совершить на эти деньги еще больше преступлений, профинансировать ими новые агрессии и оккупации чужих земель, строительство новых пыточных тюрем и новые истязания в них новых политзэков, и т.п. Не дай бог хоть одна копейка вместо видеорегистраторов, наручников, резиновых дубинок, колючей проволоки и электронных сканеров для поиска спрятанных мобильников уйдет на заграничные счета или виллы!..

Интересно само определение коррупции по Навальному. Ведь, как говорил Конфуций, правильно назвать – значит правильно понять.

«После краха СССР и прекращения глобального идеологического противостояния именно коррупция в ее классическом определении — использование служебного положения для личной выгоды — стала универсальной внеидеологической основой процветания в мире авторитарного интернационала. От России до Эритреи, от Мьянмы до Венесуэлы.»

Мало того, что Навальному есть, оказывается, дело даже до Эритреи. Это бы еще ладно. И уже привычно стало, что в России он тоже не видит ничего, кроме коррупции, причем считает ее «универсальной ВНЕИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ основой», как будто не замечая ни выкристаллизовавшегося уже не то что в идеологию – в религию даже! – победобесия, ни вообще сформировавшейся за последние годы нехитрой, незатейливой, но именно идеологии российского режима и поддерживающего его быдла. А именно: Россиюшка великая, могучая, святая, замечательная; она всех всегда только спасала, освобождала, защищала, помогала, принимала в свои объятья; словом, всё, что бы ни делала Россиюшка в прежние века и теперь – всё это правильно уже только потому, что это делали МЫ. А МЫ, ясное дело, неправы быть не можем и каяться ни перед кем не будем!..

Это вполне себе идеология, как и «чекистское православие», иконы со святым Сталиным, то же самое победобесие с молебнами и свечками, колорадские ленточки, истуканы «неизвестных солдат» и капища «вечных огней». Винегрет тоже может быть идеологией, почему нет? Но заминка в том, что этот идеологический винегрет Навальный вполне себе разделяет – даром что «оскорбил ветерана». ))) И с победобесием, с имперским реваншизмом и православным сталинизмом он как раз бороться не хочет, это его общая почва как с Путиным, так и с быдлом, – а зовет он бороться с коррупцией «внеидеологической». На борьбе с которой можно набрать у быдла политических очков, особенно если про сталинские стоптанные сапоги и шинель напомнить…

Дык вот, про классическое определение. «Использование служебного положения для личной выгоды», говорите? А зачем они вообще нужны, эти служивые, эти бюрократы и чиновники? Сокращать их вы не пробовали?..

На самом деле, вся статья Навального против коррупции – чистое жульничество, разводка для лохов. «Всё это было, было, было» (с): авторитаризм в России – внеидеологический (победобесие, то бишь, ни под какое сомнение не ставится, как и православие, впрочем); коррупция разъедает структуры государства и не позволяет ему полностью эффективно выполнять свои государственные функции: давить, запрещать, пытать и сажать; Путин – не кровавый убийца целых народов, не палач и мясник – а «жулик и вор», расхищающий бюджет и на украденные пенсии стариков строящий себе дворцы. Ну и сама РФ, естественно, после Путина по умолчанию сохраняется и функционирует дальше теми же методами (а другими она не умеет!), но уже в качестве «прекрасной России будущего»…

В статье о борьбе с коррупцией ни единого слова не сказано о том единственном способе, который реально существует для борьбы с коррупцией: сокращение бюрократического госаппарата и его полномочий; отмена государственного вмешательства и регулирования экономики, бизнеса, науки, культуры, частной жизни и всего-всего прочего. Потому что тащить, что плохо лежит – это, собственно говоря, в природе человека. Отучить его от этого невозможно, даже китайские расстрелы коррупционеров помогают не всегда. Можно только лишить его самой этой возможности в принципе. Идеалом «некорумпированного» государства по логике навальнистов оказывается Северная Корея. Или сталинский СССР – не только с «было надо – и цены снижали», но и с ГУЛАГом, как неотъемлемой частью этой идиллии…

Коррупции не будет тогда, когда не будет для нее самой основы. Не надо ничего публиковать, никаких документов о покупке чиновниками вилл на Ривьере, как требует Навальный: чиновников просто нет, всё прекрасно обходится без них. Те функции, которые они выполняли, отменены. Плотины и шлюзы снесены, река течет вольно, самотеком, без всякого вмешательства и регулирования. Бывшие бюрократы в отставке, доступа к госбюджету у них нет. Виллы если и покупают – то на свои, кровные. Да и сам госбюджет очень сильно сокращен, большинство статей в нем убраны: все эти отрасли перешли от государственного финансирования к частному, к свободной предпринимательской и творческой инициативе…

Бороться, скажем, с коррупцией в виде проноса вертухаями за деньги зэкам мобильных телефонов в тюрьмы, – это ужасная гадость и пошлость. Если Навальный реально сидел и сидит сейчас, в чем есть огромные сомнения, – то он не мог не оценить, что с телефоном сидится намного комфортнее, чем без него. А это ведь настоящая коррупция!.. (Хотя, конечно, иметь при себе постоянно айфон, с которого открыто публиковать статьи в мировых СМИ и посты в инстаграмме, читаемые миллионами подписчиков, обычному зэку никто не позволит даже в самом-рассамом коррупционном лагере.)

Бороться надо за освобождение заключенных из тюрем.

Борис СТОМАХИН