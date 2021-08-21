Наймана працівниця звинуватила Брітні Спірс у побитті

Співачка Брітні Спірс знаходиться під слідством у справі про проступок за нібито нанесення удару однією з її співробітниць, повідомляє USA Today.

За словами офіцера округу Вентра Еріка Бушо, напередодні Спірс була залучена в суперечку з найманою робітницею в її будинку в Південній Каліфорнії.

Співробітниця заявила, що Спірс нібито вихопила у неї телефон під час сварки та «вдарила її». За викликом на місце приїхала поліція і не зафіксувала серйозних травм. Інцидент був класифікований як дрібну провину.

Звіти слідчих будуть передані на розгляд в прокуратуру, повідомили поліції, не уточнивши подробиць.

Адвокат Спірс Метью Розенгарт в свою чергу заявив в електронному листі, що розслідування — це «роздутий, очевидно сфабрикований черговий корм для таблоїдів».

: newformat.info