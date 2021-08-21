В Україну почали завозити китайські армійські позашляховики

Пікапи та позашляховики BAW Warrior використовуються збройними силами КНР, але також випускаються у цивільних специфікаціях.

В Україну завозять машини з безальтернативним турбодизельним мотором, але є вибір між дводверною та чотиридверною кабінами.

Портал Auto-Consulting повідомляє, що вітчизняний імпортер китайської техніки привіз першу партію армійських позашляховиків BAW Warrior, які використовують миротворчі сили та армія КНР.

BAW – Beijing Automobile Works – це один із найстаріших китайських автовиробників та є офіційним постачальником техніки для армії КНР.

BAW Warrior поставляється на український ринок з дизельним турбомотором об’ємом 2,4 літра з віддачею у 140 к.с. та 350 Нм. З мотором поєднується 5-швидкісна механічна коробка передач. Споживання пального Warrior складає близько 10,6 літра дизелю на 100 км. Максимальна швидкість становить 120 км/год.

Позашляховик був розроблений спеціально для армії, а пізніше адаптований для цивільних потреб. Так, нові машини комплектуються системою контролю тиску в шинах, електросклопідйомниками, дистанційним ключем, галогенними фарами з регулюванням висоти та кількома системами допомоги водієві. Випуск моделі ведеться на пекінському заводі компанії.

Імпортер оголосив, що на перші 100 автомобілів BAW Warrior діє спеціальна ціна у 30 тисяч доларів.

: auto.24tv.ua