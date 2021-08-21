Водійські права в “Дії”: як правильно показувати поліції

Завдяки спеціальному QR-коду співробітники поліції можуть перевірити документи водія
Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні можна показувати на прохання поліції в електронному вигляді за допомогою програми “Дія”.
Однак не всі знають, в якому вигляді такі документи будуть дійсні і як їх правильно показувати поліції, пише Auto24tv.
Електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво транспортного засобу містить в собі унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Він дозволяє переходити по посиланню на що підтверджує запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.
Як отримати такий цифровий документ
встановити на смартфон додаток “Дія”;
пройти в додатку електронну ідентифікацію;
документи підтягнуться автоматично разом з QR-кодом;
на прохання поліції пред’явити такі документи.
Документи заборонено пред’являти в такому вигляді:
фотокопії на смартфоні;
відсканований документ;
фото документів.
Перехід України в режим paperless
З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:
будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток “Дія”;
цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи “Дія”.
: economics.segodnya.ua