МОЗ: За добу в Україні з COVID-19 госпіталізовано 616 пацієнтів та померло 38 людей

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 20 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 32). Також за минулу добу: госпіталізовано – 616 осіб; летальних випадків – 38; одужало – 763 особи», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 273 558 осіб, одужало 2 200 763 пацієнтів, зафіксовано 53 432 летальних випадків та проведено 11 800 769 ПЛР-тестувань.

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